“To absolutnie niedopuszczalne”. Elon Musk ostro krytykuje nowe RPG, Avowed

Elon Musk przez graczy znany jest nie tylko z bycia popularnym graczem Diablo IV, ale również z dość regularnego zajmowania różnych stanowisk w związku z pomysłami twórców gier wideo.

Elon Musk ostro o Avowed

Obsidian Entertainment powoli szykuje się do jednej z największych premier 2025 roku, czyli Avowed. Mowa o nowym RPG od weteranów tego gatunku, twórców szalenie popularnych tytułów jak choćby Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity czy South Park: Kijek Prawdy. Doświadczeni twórcy szykują grę role-playing w settingu fantasy, co szczególnie przemawia do graczy, którzy nie mogą doczekać się duchowego spadkobiercy choćby serii The Elder Scrolls.

I choć do premiery zostało trochę czasu, tytuł już teraz wywołuje kontrowersje. Najpierw screen z ekranu wyposażenia pokazał Grummz, były deweloper, obecnie znany w pewnych środowiskach jako wielki przeciwnik kultury “woke”. Na screenie widać… zaimki, które wybrać może gracz.

Wyznaczam granicę. Odrzucam każdą grę, która ma w sobie zaimki (a wy, gramatyczni naziści, wiecie, co mam na myśli, przestańcie być głupi). Nie obchodzi mnie, czy gra jest dobra. Wiadomość musi zostać wysłana. Zaimki promują wirusa obudzonego umysłu, a gracze muszą wysłać jasny komunikat. – zaznacza Grummz

Szybko jednak wpis zainteresował Elona Muska. Dla miliardera to iście “niedopuszczalne”, że gra w fikcyjnym uniwersum fantasy może w ogóle pozwalać na wybór zaimków. Szkopuł w tym, że nadal nie wiemy, jakie zaimki pojawią się w grze i czy w ogóle będą miały jakieś przełożenie na samą fabułę. Wszak chyba mało kto spodziewa się tego samego, co przy Dragon Age: The Veilguard.

Having pronouns in a fantasy video game is utterly unacceptable 😡 https://t.co/h5ISGFBJZT — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Avowed do tej pory w materiałach promocyjnych praktycznie ani razu nie ukazywało podobnych, współczesnych tematów. Twórcy również nie opisywali, co znajdzie się w ich grze jeśli chodzi o reprezentację mniejszości. Istnieje więc całkiem spora szansa na to, że cała sprawa została sztucznie nadmuchana. Wszak gracze już teraz krytykują ten tytuł, nie wiedząc o nim tak naprawdę nic konkretnego.

