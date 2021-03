Trailer Elden Ring w sieci. Tak wygląda nowa gra From Software w akcji

Do sieci wyciekł zwiastun efektowny Elden Ring. Wygląda na to, że gra nieco odchodzi od stylistki, do której przyzwyczaiło nas From Software.

Nowa gra From Software to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Tajemniczy twór produkowany we współpracy ze słynnym Georgem R. R. Martinem rzekomo jest ewolucją całego gatunku soulslike.

W sieci pojawiły się informacje mówiące, że gra raczej nie zadebiutuje w 2021 roku. Niestety, pandemia mocno dotknęła deweloperów i rzekomo myślą o przełożeniu debiutu.

Elden Ring na pokazie rozrywki

Do Internetu w międzyczasie wyciekł zwiastun gry. Co prawda jego jakość pozostawia wiele do życzenia, ale i tak da się na nim dostrzec to, co najważniejsze.

Niemniej fani From Software szybko wkroczyli do akcji. Na forum Reddit pojawiło się kilka ulepszonych wersji zwiastuna. Użytkownicy zadbali o lepszą rozdzielczość, dzięki czemu całość da się oglądać w stosunkowo przyzwoitej jakości. Nadal nie jest to ideał, ale jest już coraz lepiej.

Póki co o oficjalnej wersji trailera możemy zapomnieć. From Software ma rzekomo zaprezentować go w połowie lub pod koniec marca. Na razie musimy zadowolić się poniższym materiałem, który prawdopodobnie i tak nie zawiera całego zwiastuna.

Elden Ring to nie po prostu „kolejne Dark Souls”

O ile From Software nie zaliczyło w ostatnich latach żadnej wtopy, tak miałem pewne wątpliwości co do ich kolejnej gry. Elden Ring na papierze brzmi świetnie – soulsy z otwartym światem i nowymi mechanikami. Nieco bałem się jednak, że nadal całość będzie przypominać po prostu kolejny, podobny do poprzedników twór From Software.

Okazuje się, że jest zgoła inaczej. O ile widać tu liczne podobieństwa do Sekiro i Dark Souls, tak gra zmierza w nieco innym kierunku. Otwarty świat prezentuje się bardzo dobrze, a dodatkowo zrezygnowano z szaroburej kolorystyki. Gra jest widocznie bardziej kolorowa i cieszy oko ładnymi obrazkami.

Na trailerze widać też parę czysto mechanicznych nowości. Do gry najwyraźniej zmierza system skradania, a dodatkowo otwarty świat przemierzymy na grzbiecie rumaka. Miło, że postarano się o parę nowinek. Nawet najlepszą formułę warto dalej udoskonalać i rozbudowywać.

Jeśli jednak liczycie na otwarty świat rodem z Assassin’s Creed, to możecie się rozczarować. From Software potwierdziło jakiś czas temu, że w ich nowej grze nie uświadczymy wielkich miast wypełnionych postaciami pobocznymi i handlarzami. Podejrzewam, że Elden Ring będzie pod tym względem bliżej do Shadow of the Colossus.

Na ten moment gra zapowiada się bardzo intrygująco. Fani soulsów mogę już zacierać ręce w oczekiwaniu na oficjalną publikację zwiastuna w sieci. Nie zdziwię się, jeśli materiał ujrzymy za pośrednictwem PlayStation.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.