Premiera Elden Ring jest poważnie zagrożona

Graczom przyjdzie jeszcze poczekać na Elden Ring. Wiemy kiedy najpewniej gra trafi na rynek i co jest przyczyną obsuwy.

Redakcja VGC poinformowała, że pandemia najprawdopodobniej wydłuży okres oczekiwania na pozycję od studia From Software. Gra miałaby zawitać na rynek w 2022 roku. Za opóźnienie ma odpowiadać pandemia, która znacząco utrudnia sfinalizowanie produkcji. Deweloper pracujący na projektem poinformował, że ze względu na koronawirusa, data wydania Elden Ring w bieżącym roku jest mało realna (zobacz o jakim konkretnym dniu wyjścia gry na rynek, dotychczas pisaliśmy). W sieci ukazał się za to krótki materiał, pokazujących kilka sekund rozgrywki. Uprzedzamy jednak, że jego jakość pozostawia sporo do życzenia. Przeciek najpewniej zachęci jednak wydawcę do podzielenia się z potencjalnymi klientami filmem lepszej jakości.

These screenshots are likely also real based on the watermark. pic.twitter.com/SOsantbRKm — Okami (@Okami13_) March 1, 2021

Dlaczego warto czekać na Elden Ring?

Japońskie RPG, którego wydawca ma zostać Bandai Namco Entertainment, zapowiada się nietuzinkowo. Twórcy postanowili bowiem nawiązać współpracę z Georgem R. R. Martinem, którego na pewno doskonale kojarzycie dzięki Grze o tron. Dotychczas nie zostały przedstawione żadne założenia fabularne. Wiemy jednie, że nieznana istota zniszczyła tytułowy krąg, co zdeterminuje losy całej krainy w której żyje bohater.

Mechanika gry ma opierać się na zasadach RPG, pozwalając graczom stworzyć postać dopasowaną do ich potrzeb. Tylko od naszych preferencji będzie zależało jaką broń czy też czary, wykorzystamy na placu boju. Pewne jest to, że mashowanie jednego przycisku, nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Przemyślana taktyka i precyzja niejednokrotnie pozwolą nam uchronić skórę. Fani soulsów mogą więc zacierać ręce. Sporo wskazuje na to, że gra będzie najbardziej ambitnym projektem japońskiego studia (więcej tutaj). W Elden Ring każdy pojedynek ma dostarczać emocji, żadnego przeciwnika nie będziemy bowiem mogli bagatelizować. Jesteście bardzo ciekawi jak wyglądać będą epickie pojedynki z bossami. Możemy sobie jedynie wyobrazić jak wiele determinacji będzie niezbędne, by wyjść z nich obronną ręką.

Gra ma ukazać się zarówno na komputerach klasy PC, jak i na konsolach: PS4 i Xbox One. Nie da się jednak wykluczyć, że przedłużający się okres oczekiwania na premierę, sprawi, że w ostateczności gra trafi tylko na platformy IX generacji. Spodziewać możemy się również zaimplementowania technologii HDR i 4k Ultra HD. Twórcy na pewno zechcą również wykorzystać potencjał, jaki drzemie w kontrolerze DualSense do PlayStation 5.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.