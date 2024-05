Elden Ring: Shadow of the Erdtree na fantastycznym zwiastunie fabularnym

Gracze zapewne znów oszaleją, gdy na rynku w końcu zadebiutuje wielce wyczekiwane Shadow of the Erdtree, czyli wielkie DLC do Elden Ring!

Zanim niezaznajomieni z grami From Software zapytają – tak, w soulslike’ach jest fabuła i nierzadko przyćmiewa ona nawet najgłębsze historie wykreowane przez specjalistów od gier narracyjnych. Tylko że sposób jej podania niekoniecznie przemówi do każdego gracza.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree na zwiastunie fabularnym

W pierwszym dużym rozszerzeniu fabularnym do bodaj największego hitu From Software trafimy do Krainy Cieni, czyli mrocznej krainy, w której doszło do przerażających i epickich wydarzeń, rzutujących na cały świat Ziem Pomiędzy. Nowy zwiastun przybliża nam historie, które przedarły się przez ten rejon. W szczególności całość będzie skupiać się na Miquelli, który porzucił swe ciało. To chyba wystarczy, aby przekonać największych krejzoli lore’u.

Z drugiej strony możemy liczyć na zupełnie nową krainę do zwiedzania oraz potężny zastrzyk bossów, przeciwników, wyposażenia i sposobów na rozgrywkę. Twórcy klasycznie już dla siebie nie zdradzają zbyt wiele, zasłaniając się raczej mistyczną mgiełką tajemnicy. I to chyba działa, ale nawet i bez jakichkolwiek informacji fani z pewnością rzuciliby się na ten dodatek.

Powyższy zwiastun nie pokazuje nic szczególnie “szałowego”, ale i tak w fantastyczny sposób delikatnie wprowadza nas w kolejne godziny potyczek, śmierci i eksploracji. From Software doskonale wie, co robi, więc raczej nie powinniśmy martwić się o finalną jakość produkcji.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafi na PC 20 czerwca 2024 roku i PS4, PS5, Xbox Series X/S oraz XOne 21 czerwca. Gra ma nie posiadać wielu zakończeń, ale to chyba nic złego.

Źródło: YouTube