Elden Ring: Shadow of the Erdtree w świetnej cenie przed premierą. Kilka edycji do wyboru

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zapowiada się na jedną z najgorętszych premier lata. DLC można kupić w pre-orderze po znacznie niższej cenie!

Elden Ring po dziś dzień rządzi i dzieli w kwestii soulslike’ów, ale w zasadzie też i gier RPG w otwartym świecie. From Software wraca do swojego wybitnego hiciora za sprawą nowego dodatku fabularnego.

Gdzie kupić Elden Ring: Shadow of the Erdtree taniej?

Właśnie dostaliśmy nowy zwiastun wielkiego DLC do Elden Ring. Ten może sam w sobie nie jest jakoś szczególnie obfity w detale, ale przybliża nam fabularny zarys nowej historii. Fani dzieł od From Software z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że w ich grach jest tona lore’u oraz ukrytych historii, których poznanie potrafi nieźle zaskoczyć. Wiele pomysłów i szczegółów, którymi naszpikowane są światy japońskich deweloperów, nierzadko okazują się znacznie ciekawsze niż główna linia fabularna niejednej gry nastawionej na historię.

Dodatek ma tym razem zabrać nas do nowej, mrocznej krainy. Znów oczywiście możemy liczyć na ciągłe umieranie i regularną potrzebę uzupełniania flaszek z napojem regenerującym zdrowie. Szczególnie że staniemy do boju z nowymi bossami oraz zwykłymi przeciwnikami. Twórcy obiecują sporo nowego wyposażenia oraz dodatkowe skille i przedmioty. DLC samą skalą może więc porwać fanów na dziesiątki godzin.

Tym bardziej że i poziom trudności ma być wyśrubowany. “Podstawka” pod tym względem okazała się dość elastyczna, a gracze względnie swobodnie mogli zwiedzać świat w ten sposób, aby nie musieć walczyć kilkanaście razy z tym samym bossem. Teraz jednak ma być trudniej. Hidetaka Miyazaki, reżyser gry, porównuje poziom trudności niemal do pierwszych gier soulslike od studia.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree będzie więc wielką grą, która znacznie rozszerzy naszą przygodę z tym światem. Jeśli interesuje Was możliwość tańszego kupienia DLC, warto sprawdzić oferty dostępne na Instant Gaming:

Droższa edycja oferuje również dostęp do cyfrowego artbooka oraz soundtrack’u z gry.

Możecie także kupić podstawową edycję gry oraz zestawy z DLC w pakiecie:

Wszystkie powyższe oferty dotyczą kodów na grę lub dodatek w wersji na Steam. DLC trafi na PC 20 czerwca 2024 roku i PS4, PS5, Xbox Series X/S oraz XOne 21 czerwca.