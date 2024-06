Elden Ring: Shadow of the Erdtree bez nowych Trofeów i Osiągnięć

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zbiera świetne oceny od redakcji na całym świecie. Większość recenzentów jest zachwycona tym, jak wygląda duży dodatek do popularnej gry. Jednak nie wszyscy są do końca zadowoleni.

Okazuje się, że w Shadow of the Erdtree nie ma żadnych nowych Trofeów i Osiągnięć. Można powiedzieć, że jak na 25 godzin dodatkowej rozgrywki w Elden Ring, to spora wtopa twórców. Tym bardziej, że gra przeznaczona jest dla określonego grona odbiorców – takiego, który lubi wyzwania.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutowało 21 czerwca na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series i PC. Dodatek do Elden Ring ponownie przenosi gracza do Krainy Cienia, ale pozwala zmierzyć się z całkiem nowymi przeciwnikami oraz zwiedzić kolejne lokacje.

Żeby zagrać w Shadow of the Erdtree należy mieć podstawową wersję gry Elden Ring. W PS Store sam dodatek kosztuje w tej chwili 179 zł, ale można go zakupić także w pakiecie z Elden Ring.