Elden Ring – możliwe, że poznaliśmy datę premiery

Do sieci wyciekła prawdopodobna data premiery Elden Ring. Nowa produkcja od From Software może zadebiutować bardzo niedługo.

O najnowszej produkcji From Software wiadomo coraz więcej. Niedawno grę pochwalił Phil Spencer, a twórcy powoli przypominają graczom o tym, że do premiery jest już bliżej niż dalej.

Nie poznaliśmy jednak oficjalnej daty wydania Elden Ring, ale możliwe, że właśnie wyciekła do sieci. Na stronie sklepu Target pojawiła się informacja, jakoby gra miała zadebiutować 30 czerwca 2021 roku. Oczywiście nie jest to potwierdzona informacja.

Możliwe, że to po prostu placeholder, aby uzupełnić brakującą rubryczkę. Raczej nikogo by to nie zaskoczyło.

Termin ten wydaje się być jednak dość prawdopodobny. Lato to idealny termin na wydanie wyczekiwanej produkcji tym bardziej, że będzie to dość mało intensywny okres wydawniczy w przyszłym roku.

Elden Ring ma być najbardziej ambitną produkcją From Software i co za tym idzie oczekiwania wobec niej są bardzo wysokie. Fani soulsów należą do bardzo wymagających odbiorców, choć From Software ma u nich taryfę ulgową z wiadomych powodów.

Warto przypomnieć, że przy pracach nad grą pomaga sam George R. R. Martin, twórca cyklu Pieśni Lodu i Ognia, na którego podstawie powstał serial Gra o Tron. Jeśli dodamy do tego szczyptę innowacji i zmian względem innych gier From Software, to będzie to murowany hit.

Studio udowodniło, że potrafi eksperymentować ze swoim autorskim gatunkiem, co pięknie pokazywało Sekiro: Shadows Die Twice, zgarniając masę nagród.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.