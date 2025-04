Elden Ring Nightreign w promocji na PC. Grę kupicie po taniości!

Świetna promocja na Elden Ring Nightreign

Elden Ring: Nightreign to nadchodząca gra akcji RPG od studia FromSoftware, zaplanowana na premierę 30 maja 2025 roku. Jest to samodzielna odsłona osadzona w uniwersum Elden Ring, oferująca świeże podejście do znanej formuły poprzez wprowadzenie elementów kilku nowych i ciekawych elementów rozgrywki. Dla fanów to coś wymarzonego. Genialna marka powraca z nowym, świeżym spojrzeniem na klasyczną rozgrywkę. A my już teraz możemy zaopatrzyć się w ten tytuł w niższej cenie.

Gra jest do kupienia z poniższego linku:

Poniżej możecie rzucić okiem na trailer rozgrywi:

Jedną z wyróżniających się postaci w Nightreign jest Duchess — tajemnicza wojowniczka, która została zaprezentowana w oficjalnym zwiastunie rozgrywki. Jej styl walki łączy elegancję z zabójczą skutecznością, co czyni ją interesującym wyborem dla graczy preferujących zręcznościowe podejście do walki.​

Kiedy premiera? Gra zagości na rynku już 30 maja. Preorder proponowany wyżej to dobry sposób na to, żeby znaleźć się w grupie graczy, którzy jako pierwszy uruchomią tę produkcję. Nie ma co zwlekać — skorzystajcie z tej niezłej oferty!

Źródło: Instant Gaming