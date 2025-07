Społeczność graczy nie próżnuje. Nowy mod do Elden Ring: Nightreign pozwala całkowicie przemeblować strukturę gry — od bossów po nagrody. Dla fanów szukających świeżych emocji to prawdziwa gratka.

Nowy mod do Elden Ring Nightreign. Graj po swojemu

Nowa modyfikacja do Elden Ring: Nightreign podbija serca fanów, którzy szukają świeżych wrażeń w znanym już świecie. Mod o nazwie Nightreign Randomizer and Derandomizer, stworzony przez użytkownika thefifthmatt, pozwala całkowicie przemodelować strukturę rozgrywki — od rozmieszczenia bossów po system nagród. Choć gra od FromSoftware i tak już opiera się na proceduralnych elementach, ten dodatek wnosi nową jakość do każdego runu.

Gracze mogą wybierać spośród trzech poziomów losowości: od łagodnej modyfikacji po pełen chaos w trybie „extra random”. Dla tych, którzy wolą bardziej uporządkowaną rozgrywkę, mod oferuje również opcję derandomizacji — czyli przejścia w pełni przewidywalnego, ale wciąż wymagającego. To idealne rozwiązanie dla weteranów, którzy chcą urozmaicić znaną już strukturę, ale niekoniecznie rzucać się od razu na głęboką wodę.

Co istotne, randomizer jest kompatybilny z popularnym modem Seamless Co-op, który umożliwia grę w duecie bez przerywania sesji — funkcjonalność, która oficjalnie dopiero ma się pojawić. To otwiera nowe możliwości nie tylko dla solo graczy, ale i dla ekip chcących przeżyć Nightreign na własnych zasadach. Dodatkowo modder zapowiedział dalszy rozwój projektu, w tym możliwość głębszego dostosowywania układu świata i bossów.

Mod pobierzecie tutaj.

Społeczność modderska Nightreign rozwija się dynamicznie, mimo że gra jest na rynku od zaledwie kilku tygodni. FromSoftware również nie próżnuje — w grze rotują tzw. Everdark Sovereigns, czyli najtrudniejsze wersje bossów. Do 17 lipca gracze mierzą się z Gaping Jaw i Darkdrift Knight, a następnie na scenę wkroczą Sentient Pest i ponownie Darkdrift Knight. Widać wyraźnie, że Nightreign — zarówno dzięki twórcom, jak i fanom — dopiero się rozkręca.

Źródło: Nexus Mods