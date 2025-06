Elden Ring Nightreign jest do kupienia w świetnej promocji. Już teraz możecie zdobyć tani klucz Steam do pecetowej wersji gry.

Promocja na Elden Ring Nightreign na PC – klucz Steam

Elden Ring: Nightreign to nowe otwarcie w dusznym, bezlitosnym świecie stworzonym przez FromSoftware. Choć gra osadzona jest w tym samym uniwersum, co pierwowzór, to oferuje zupełnie nową historię i atmosferę — mroczniejszą, bardziej surową i osobistą. Tym razem trafiamy do pogrążonego w cieniu królestwa, gdzie tytułowy „Reign of Night” oznacza nie tylko zmierzch świata, ale też upadek nadziei. Ścieżka bohatera — samotna lub w towarzystwie innych graczy — prowadzi przez zrujnowane twierdze, przeklęte doliny i opustoszałe świątynie, gdzie każdy krok może być ostatnim.

Gra nie porzuca korzeni soulslike, ale delikatnie przesuwa akcenty. Walka stała się bardziej dynamiczna, pojawiły się nowe style broni i przeciwnicy, którzy zmuszają do ciągłej adaptacji. FromSoftware zadbało też o kooperacyjny tryb rozgrywki, który wprowadza oddech do tej dusznej przygody. Choć nadal największą chwałę daje samotne przetrwanie. Nightreign nie próbuje na siłę zmieniać tego, co działa. Zamiast tego pogłębia świat, dodaje emocji, buduje jeszcze silniejszy klimat. To nie tylko kolejna gra. To zaproszenie do świata, który wymaga odwagi, cierpliwości i gotowości na to, że nie wszystko da się wygrać mieczem.

Gra jest do kupienia pod poniższym linkiem:

Klucz aktywujecie bez problemu na terenie Polski na platformie Steam. Aktywacja gry nie wymaga korzystania z VPN. Po prostu kupujecie klucz i wpisujecie go w polu aktywacji po zalogowaniu się do Steam.

Źródło: Instant Gaming