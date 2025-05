Nowy zwiastun Elden Ring Nightreign. Kolejna postać

Zostało ledwie kilka dni do premiery Elden Ring: Nightreign, a FromSoftware nie przestaje podgrzewać atmosfery. Studio właśnie wypuściło nowy zwiastun spin-offu, który ma szansę zaskoczyć nawet najbardziej zatwardziałych fanów oryginału. Tym razem nie o samotnej wędrówce mowa. Nightreign to kooperacyjna przygoda z domieszką roguelike’a i walk drużynowych.

Twórcy Elden Ring Nightreign z kolejnym materiałem wideo

W świeżym materiale wideo poznajemy Wyldera — drugą po Guardianie grywalną postać, której styl walki i umiejętności zdają się mocno różnić od wszystkiego, co znamy z klasycznego Elden Ringa. FromSoftware wyraźnie stawia na zespołową dynamikę, a każda postać ma pełnić określoną rolę na polu bitwy. I właśnie to robi największe wrażenie. Nightreign stawia na trzyosobowe drużyny, które rywalizują lub współpracują w świecie pełnym zagrożeń. Gra została zaprojektowana z myślą o kooperacji — z losowymi graczami lub znajomymi — choć nic nie stoi na przeszkodzie, by przejść ją samotnie. To jednak nie klasyczne Soulsy. Tu liczy się szybka adaptacja, zespołowe działanie i umiejętność reagowania na ciągle zmieniające się warunki.

Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz też: DOOM: The Dark Ages za wolny? Nowy mod usuwa irytujące slow motion z walki

Co ważne, Nightreign to samodzielna produkcja — nie wymaga posiadania podstawowej wersji Elden Ring. Premiera zaplanowana jest na 30 maja, a gra trafi jednocześnie na PS5, Xbox Series X|S, PC oraz starsze generacje. Jeśli Elden Ring był monumentalną opowieścią o samotnym bohaterze, Nightreign może być opowieścią o przetrwaniu ramię w ramię. I wygląda na to, że FromSoftware po raz kolejny wychodzi poza schemat. Bez kompleksów, bez kompromisów.

Źródło: YouTube