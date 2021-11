Kolekcjonerka Elden Ring wyciekła do sieci. Bez zbędności, acz treściwie!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Oh, Elden Ring! Z taką kolekcjonerką, to pewnie niejeden gracz jeszcze mocniej zaostrzy na tę produkcję swoje zęby. Informacje na temat jej zawartości trafiły przedwcześnie do sieci, a najpewniej dopiero za kilka godzin miała zostać zaprezentowana.

Wszystko stało się za pośrednictwem platformy Twitch, gdzie pojawiła się reklama najnowszej produkcji studia From Software. Jak pewnie każdy wie, w sieci nic nie ginie, a długo nie trzeba było czekać, by zawartość tego specjalnego wydania była udokumentowana na Reddicie.

W skład wydania kolekcjonerskiego Elden Ring wchodzi pudełko z grą, specjalny steelbook, artbook w twardej oprawie, cyfrowy soundtrack i przepiękna figurka. Ta zatytułowana jest „Malenia – Blade of Miquella” i mierzy prawie 23 cm wysokości. Ciężko ocenić, czy na pewno tak będzie, ale po wielkości trzymanego przez nią miecza myślę, że całość będzie się składać z co najmniej dwóch elementów do złożenia.

Na ten moment nieznana jest cena kolekcjonerki. Spodziewam się dość sporej ceny w Polsce, może nawet 700-800 zł. Raczej nie widziałbym za te kilka gadżetów większej kwoty, szczególnie z powodu braku jakichkolwiek zapełniaczy pokroju naklejek, litografii czy pocztówek. Mam nadzieję, że się jednak miło zaskoczę ceną, choć nie zdziwię się, jeśli będzie dokładnie na odwrót.

Najpewniej oficjalne zaprezentowanie omawianego wydania odbędzie się dzisiaj po godzinie 15:00 w ramach zapowiedzianego pokazu gameplay’u. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.