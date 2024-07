Powstaje film Elden Ring? George R.R. Martin mógł się wygadać

Jakiś czas temu twórca Elden Ring i innych hitów From Software, Hidetaka Miyazaki wyjaśnił, że ekranizacja (w dowolnej formie) choćby ich największego do tej pory hitu mogłaby się wydarzyć. Nie powiedział jednak, że prace mogą trwać już teraz.

Film Elden Ring “zasugerowany”

Na oficjalnym blogu uznanego pisarza George’a R.R. Martina pojawił się bardzo ciekawy wpis, w którym porusza on m.in. temat Elden Ring. Twórca Pieśni Lodu i Ognia pomagał stworzyć lore świata przedstawionego w bestsellerze From Software. Tym razem porusza on temat adaptacji gry.

Aha, a co do tych plotek, które mogliście słyszeć o filmie fabularnym lub serialu telewizyjnym opartym na Elden Ring… Nie mam nic do powiedzenia. Ani słowa, nic, nic, nic nie wiem, nigdy nic ode mnie nie słyszeliście, nie nie nie. Jaka plotka? – “broni się” George R.R. Martin

Ja wiem, że na pierwszy rzut oka jest to zaprzeczenie, ale… dobór słów jest tu dość wymowny i sugeruje, że sytuacja wygląda wręcz zupełnie przeciwnie. Oczywiście nie jest to dowód na nich, ale fani w social mediach również twierdzą, że to zaprzeczenie może być uznane za potwierdzenie. Albo po prostu dla niektórych byłyby to tak dobre wieści, że doszukują się w tym czegoś, co nie istnieje.

Fani są jednak rozżaleni, bo Martin obecnie pracuje nad wszystkim innym, tylko nie nad ostatnim tomem z cyklu Pieśni Lodu i Ognia. Pisarz od dawna zapewnia, że zakończenie powstaje (czym ukoił nerwy antyfanów serialowego zakończenia), ale nic więcej w temacie nie dostaliśmy.

Źródło: Twitter