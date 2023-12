Elden Ring otrzyma dwa dodatki? Jeden ma zadebiutować już w lutym

Fani Elden Ring z niecierpliwością wyczekują pierwszego dużego rozszerzenia, które trafi wkrótce do gry. Możliwe, że DLC pojawi się na rynku już w lutym 2024 roku. To jednak nie koniec nowości. Plotka głosi, że później dostępne będą kolejne rozszerzenia produkcji od From Software. Co czeka fanów tej wyjątkowej gry z 2022 roku? Okazuje się, że będzie naprawdę ciekawie!

Elden Ring z pierwszym dodatkiem

Już wkrótce na rynku ma pojawić się pierwsze oficjalne rozszerzenie do gry Elden Ring, o podtytule Shadow of the Erdtree. Wiele wskazuje na to, że wyczekiwane przez miliony graczy DLC ukaże się już w lutym 2024 roku. Skąd taka informacja? Została ona wyjawiona przez firmę Datablitz, sprzedawcę detalicznego, w związku z planowaną serią specjalnych kontrolerów z motywem gry od From Software.

Firma rozesłała informacje o szykowaniu takiego produktu (za kontroler ma odpowiadać Thrustmaster). Premiera urządzenia sterującego miałaby odbyć się w lutym tak, aby zsynchronizować się z drugą rocznicą wydania gry oraz premierą rozszerzenia Shadow of the Erdtree. To w jasny sposób sugeruje, że już za dwa miesiące do sprzedaży miałoby trafić omawiane DLC.

To jednak nie koniec interesujących nowości. Podobno do sprzedaży ma również trafić druga seria specjalnych kontrolerów firmy, tym jednak razem jej premiera ma nastąpić dopiero w 2025 roku. Co ważne, ta również ma być połączona z wydaniem nowej treści do produkcji From Software. Oznaczać to może drugią premierę DLC, o którym jeszcze nic nie wiemy.

Przypominamy, że Elden Ring pojawiło się na rynku 25 lutego 2022 roku. Gra została wydana na PC, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Tytuł rozszedł się w wielu milionach egzemplarzy i zdobył wyśmienite oceny, zarówno u recenzentów, jak i samych graczy.