Konami przekłada wydanie aktualizacji eFootball 2022. „Szczerze przepraszamy”

Konami poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych, że update do eFootball 2022 nie trafi do graczy w zapowiadanym wcześniej terminie.

Premiera kolejnej odsłony największego rywala FIFY odbyła się ostatniego dnia września. Tytuł był daleki od ideału. Przejawiało się to między innymi komicznym wyglądem zawodników i kibiców oraz lekko skopanymi podaniami i defensywą. Producent przeprosił fanów za jakość eFootball i obiecał, że pierwszą aktualizację gra otrzyma już pod koniec października. Teraz jednak wiemy, że tak się nie stanie.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na Twitterze gry Konami poinformowało, że eFootball 2022 doczeka się poprawek dopiero w listopadzie. Update 0.9.1 trafi do fanów na początku miesiąca. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi – data wypuszczenia aktualizacji zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Powód opóźnienia jest niemalże ten sam, co zazwyczaj w takich sytuacjach: Konami potrzebuje mianowicie więcej czasu, by mieć pewność, że update istotnie poprawi stan produkcji. Jednocześnie firma przeprasza za wszelkie niedogodności związane ze zmianą planów łatania produkcji.