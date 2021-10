Dying Light świętuje Halloween. Rusza wydarzenie z nagrodami

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Techland stale rozwija swój poprzedni tytuł, wkrótce otrzyma on aktualizację na PS5 i Xbox Series, a teraz gracze mają kolejny powód do radości. W Dying Light rozpoczęło się kolejne wydarzenie dostępne dla wszystkich posiadaczy gry. To event z okazji zbliżającego się Halloween.

Niektórzy zarażeni zyskali specjalne przebrania, ale absolutnie nie zajmą się zbieraniem łakoci z opuszczonych domostw. Choć Halloween to czas radości dla upiorów i innych straszaków, w Dying Light znów trzeba będzie przelać zainfekowaną krew.

Jak to zwykle przy takich wydarzeniach bywa, gracze mogą zgarnąć parę ciekawych nagród. Naturalnie nie za bezczynność – trzeba się troszkę wysilić. Techland udostępnił listę celów i nagród.

Cele lokalne:

Zabij 10 zbójów

Nagroda – losowa złota broń

Zabij 15 przemieńców

Nagroda – miecz Van Crane’a

Zabij 30 wirali

Nagroda – losowa złota broń

Cel globalny:

Zbierz milion cukierkowych mikstur

Nagroda – 3 modyfikacje królewskie

Wydarzenie już wystartowało i potrwa aż do do 8 listopada do 19:00 czasu polskiego. Dodatkowo na Steam trwa przecena na samo Dying Light oraz DLC i dodatki. Wyjątkiem jest tu rozszerzenie Hellraid, którego niestety nie kupimy w tej chwili w niższej cenie.