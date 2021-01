Jeden z australijskich sklepów przypadkiem upublicznił datę premiery Dying Light 2. Nowy hit Techlandu może zadebiutować już niedługo.

O nowej grze Techlandu wiemy bardzo niewiele. Produkcja rzekomo napotkała kilka problemów, czego dowodem może (lecz nie musi) być fakt długiego okresu ciszy ze strony deweloperów.

Kontynuacja Dying Light to jednak wciąż jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku i każda nowa wieść o grze jest na wagę złota. Niedawno do sieci wyciekły grafiki prezentujące edycję kolekcjonerską i wygląda na to, że na tym przecieki się nie skończą. Możliwe, że właśnie poznaliśmy datę premiery.

Australijski sklep EB Games (działający pod jedną banderą z GameStopem) ujawnił na stronie produktu, że Dying Light 2 ma zadebiutować 25 maja tego roku. Stronę produktu znajdziecie w tym miejscu, jednak jest ona zablokowana dla użytkowników posługujących się polskim adresem IP.

Za wiarygodnością podanej daty stoi fakt, że EB Games to bardzo duża sieć sklepów i może posiadać informacje prosto od wydawcy. Przedwczesne ujawnienie terminu premiery byłoby więc błędem jednego z pracowników.

Sklep odpowiada za kilka przecieków (między innymi portu Darksiders II na Switcha), ale z drugiej strony ma na swoim koncie publikowanie niezgodnych z prawdą informacji. Przy karcie produktu widnieje też dopisek o tymczasowej cenie Dying Light 2, więc podana data premiery też może być tymczasowa.

Nie możemy więc jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć upublicznionemu przez EB Games terminowi debiutu. Póki co należy traktować go jak ciekawostkę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.