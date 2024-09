Nowy limitowany pad DualSense. Tym razem w barwach Fortnite

Oto prawdziwa gratka dla posiadaczy PlayStation 5 i fanów gry Fortnite. Już niedługo do sprzedaży trafi limitowana edycja kontrolera, która motywem będzie nawiązywać do popularnej gry sieciowej. Jest bardzo… kolorowo.

Nowy DualSense. Limitowana edycja z gry Fortnite

State of Play to nie tylko gry. Z okazji ostatniego wydarzenia Sony zaprezentowano kilka ciekawych tytułów, ale również i fani gadżetów mogli być zadowoleni. Już niedługo do sprzedaży trafi nowa limitowana wersja kontrolera DualSense. Niedawno swój pad otrzymali miłośnicy gry Astro Bot, a teraz czas na Fortnite.

Poniżej możecie zobaczyć wideo prezentujące nadchodzący kontroler. Podobnie jak i gra, pad będzie bardzo kolorowy i ozdobiony charakterystycznymi motywami w stylu naklejek. Cóż, to może się podobać!

Start zamówień przedpremierowych zapowiedziano na 3 października. Pora przygotować portfel na wydatek, bo fani wobec takiego gadżetu nie mogą przejść obojętnie. Tym bardziej że do Fortnite trafi wkrótce tryb podzielonego ekranu.

Źródło: YouTube