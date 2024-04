Za darmo na Steam. “Polski Narcos” znowu do sprawdzenia

Już dawniej mogliśmy sięgnąć po demo Drug Dealer Simulator 2, które było dostępne na Steam jeszcze na początku 2024 roku. Później plik wycofano, lecz kto nie zdążył sprawdzić tego kawałka kodu, ponownie ma szansę zagrać. Powrót wersji demonstracyjnej został ogłoszony przez Movie Games wraz z opublikowaniem nowych screenów z DDS2, które pokazują walkę.

Demo Drug Dealer Simulator 2 wraca na Steam

Drug Dealer Simulator 2 to kontynuacja dobrze przyjętej “jedynki” z 2020 roku. Nadchodząca część będzie symulatorem z dynamicznym otwartym światem i trybem kooperacji. Zajmiemy się wszystkim, co z biznesem narkotykowym związane. Żeby było “realistyczniej”, przyjdzie nam również dołożyć nachalnej konkurencji. W końcu to nie kwiaciarnia, tylko plantacja zioła.

I tutaj Movie Games podkreśla, że co prawda w DDS2 jesteś osobą prowadzącą interesy, ale rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności może wymagać zadania pewnych obrażeń. Kiedy wszystko inne zawiedzie, możesz uciec się do walki wręcz z bronią lub bez niej. Na nowych screenach pokazano, jak wymachujemy szablą oraz baseballem.

Jak wspomnieliśmy, na Steam ponownie udostępniono demo tytułu. Pobierzecie je na karcie gry Steam, pod poniższym adresem:

Drug Dealer Simulator 2 będzie posiadał możliwość walki bronią białą.

I po spotkaniu z baseballem…

Kolejna grupka cwaniaków czeka na lanie.

Nie przez przypadek nazwałem Drug Dealer Simulator 2 “polskim Narcos”. Gra porusza taką samą tematykę co popularny serial Netflixa, a co ciekawe, oba światy spotkają się w w spin-offie nazwanym DDS x Narcos. Jego premiera, tak samo jak DDS2, jest planowana na 2024 rok.

Źródło: informacja prasowa, opracowanie własne