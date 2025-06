Dragon’s Dogma II najtaniej na PC. Historycznie niska cena

Znakomita wiadomość dla fanów gier z gatunku action-RPG. Jeśli szukacie aktualnie czegoś nieco ambitniejszego i większego do ogrania, to mamy dla Was ofertę, którą raczej ciężko zignorować. W internetowym sklepie Instant Gaming wersja gry Dragon’s Dogma II na platformę Steam jest aktualnie dostępna w historycznie niskiej cenie. Poniżej wszystkie najważniejsze szczegóły!

Dragon’s Dogma 2 najtaniej na PC w wersji na Steam

Wszyscy zainteresowani gracze mogą aktualnie zakupić grę Dragon’s Dogma II w cenie 81,84 zł. Mowa tutaj oczywiście o edycji standardowej. Jeżeli jednak chcielibyście zaszaleć, w przecenie dostępna jest także wersja Deluxe Edition za 127,21 zł. Wersja droższa zawiera gratkę dla poszukiwaczy przygód w postaci pakietu Nowa podróż. W jego skład wchodzi m.in. zestaw odkrywcy czy kamień przebudzenia.

Dragon’s Dogma II to wyczekiwana kontynuacja i zarazem druga odsłona zapoczątkowanego jeszcze w 2012 roku cyklu gier action-RPG. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku pierwszej części, również tym razem produkcję opracowała firma Capcom. Głównym projektantem był Hideaki Itsuno. Gra zabiera nas do fantastycznego świata, gdzie wcielamy się w postać o imieniu Arisen. Główny bohater padł ofiarą smoka, będącego symbolem zniszczenia świata, który odebrał mu serce.

Produkcja zachwyca przede wszystkim rozbudowanym systemem walki, w którym gracze mogą wybrać jedną z wielu klas i eksperymentować z bronią, magią i unikalnymi zdolnościami. Jednym z kluczowych elementów rozgrywki są tzw. Pionki – towarzysze sterowani przez sztuczną inteligencję, którzy wspierają nas w walce oraz eksploracji, a także mogą być wypożyczani od innych graczy.

Jeśli chodzi o ofertę sklepu Instant Gaming, cena w każdej chwili może ulec zmianie. Nie warto zbyt długo zwlekać z zakupem! Klucz aktywacyjny otrzymujecie od razu po zakupie. Wymaga on konta Steam.

Źródło: Instant Gaming