Dragon Age: The Veilguard już teraz można kupić z obniżką o aż 30%

Jak dla mnie – Dragon Age: The Veilguard nie jest złą grą. Absolutnie, bo prawdziwych kaszan i zawodów w tym roku było naprawdę sporo. Mimo wszystko nie jest to również oczekiwana kontynuacja kultowej i uwielbianej serii, a do tego średnio radzi sobie również jako samodzielne RPG. Naszą recenzję przeczytacie w tym miejscu.

Dragon Age: The Veilguard z rabatem szybko po premierze

I nic dziwnego, że już teraz tytuł możecie kupić taniej. Na wybranych platformach wystartowano z akcjami promocyjnymi, w ramach których możecie zaoszczędzić nawet do 30%. Warto tu podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze – rabaty na razie funkcjonują wyłącznie na wydania konsolowe. Po drugie – w wypadku Xboksa możecie kupić taniej podstawową oraz droższą edycję. Na PS5 taniej dostępna jest tylko wersja Deluxe Edition.

Być może ma to jakiś związek z udostępnionym niedawno darmowym edytorem postaci. W końcu istnieje spora szansa na to, że część graczy sprawdzi edytor, stworzy swojego bohatera lub bohaterkę i zapragnie udać się wraz z tą postacią na przygodę. Jeśli tak, to faktycznie – ma to sens. Zwłaszcza że rabat jest całkiem spory, bo można oszczędzić 30%.

Zniżki są więc zauważalne. Część osób może je powiązać z rzekomo słabą sprzedażą gry, która miałaby sprzedawać się gorzej przez cały miesiąc niż STALKER 2 w zaledwie dwa dni od premiery. Niestety, EA ani BioWare nie ujawnili oficjalnych danych sprzedaży, więc pozostaje nam tylko bazować na pogłoskach.

Źródło: tech4gamers