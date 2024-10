Gracze PlayStation rzucili się na Dragon Age: The Veilguard. EA może liczyć na sukces?

Choć początkowo było ciężko, pre-ordery Dragon Age: The Veilguard ruszyło z kopyta. Gra wywołuje coraz większe zainteresowanie i to jeszcze przed premierą.

Nowa odsłona uwielbianej serii budzi kontrowersje wśród graczy – nie tylko największych fanów marki. Tytuł do tej pory nie zawojował Steam, ale i tak pod kątem sprzedaży jest coraz lepiej. Pamiętajcie, że cały czas mówimy o zamówieniach przedpremierowych.

Dragon Age: The Veilguard jednak hitem?

Może to zasługa zaskakująco solidnego zwiastuna, a być może chodzi tu po prostu o sens twierdzenia “przezorny, zawsze ubezpieczony”? Tego na pewno nie wiem, ale faktem jest, iż gracze chyba powoli przekonują się do nowego Dragon Age. Straż Zasłony, bo pod takim tytułem znajdziemy grę w sklepach, dostało mocne wsparcie ze strony graczy PlayStation.

Okazuje się, że to właśnie oczekiwane RPG od BioWare przyciągnęło najwięcej klientów na PS Store z USA i Wielkiej Brytanii. W tych regionach jest to obecnie najchętniej kupowana gra, co oznacza, że sprzedaż niekoniecznie będzie aż taka słaba, jak początkowo się zapowiadało. Gra, z drugiej strony, nie ma aż tak wielkiej konkurencji w obecnej chwili. Udało się wytrącić inne produkcje z pierwszego miejsca i mowa tu o nadchodzących potencjalnych hitach, jak choćby Monster Hunter Wilds, Sniper Elite Resistance czy Horizon Zero Dawn Remastered.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się na Xbox Store. Tam nowe Dragon Age jest dopiero na 10. miejscu pod względem liczby sprzedawanych pre-orderów. Na listach Amazona jest podobnie słabo, bo gra znajduje się poniżej 10. miejsca. Na Steam jest już jednak o wiele lepiej – obecnie tytuł cieszy się również największym zainteresowaniem spośród wszystkich pre-orderów (za SteamDB).

Premiera Dragon Age: The Veilguard na PC, Xbox Series X/S oraz PS5 już 31 października 2024 roku.

