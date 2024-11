Dragon Age: The Veilguard nominowane do gry roku 2024. Znamy też resztą kandydatów

Golden Joystick Awards 2024 odbędzie się już niebawem, a tymczasem gracze już teraz mogą wskazywać najlepsze gry 2024 roku. Teraz w kategorii tej najważniejszej, czyli właśnie GOTY 2024. Wśród nominowanych nie zabrakło niespodzianek, bo faktycznie pojawiło się tam Dragon Age: The Veilguard, wysoce kontrowersyjne i bardzo różnie oceniane RPG od legendarnych deweloperów z BioWare. Czy jednak głośny tytuł ma szansę na statuetkę, gdy po piętach depcze mu choćby Metaphor: ReFantazio i Astro Bot?

Lista nominowanych do gry roku 2024 na Golden Joystick Awards:

Astro Bot

Tekken 8

Final Fantasy VII Rebirth

Black Myth: Wukong

Balatro

Call of Duty: Black Ops 6

Animal Well

Helldivers 2

Dragon Age: The Veilguard

Metaphor: ReFantazio

Satisfactory

Silent Hill 2 Remake

Swoje głosy na wybrane tytuły możecie oddawać w tym miejscu. Wcześniej mogliśmy głosować w pozostałych kategoriach, jak choćby w kategorii najbardziej wyczekiwanej premiery w 2025 roku, w której jednym z kandydatów było… równie kontrowersyjne Assassin’s Creed Shadows.

Cieszy obecność polskiego remake’u legendarnego horroru, który raczej nie ma szans na statuetkę, w końcu należy do niszowego gatunku (ale na zawsze pozostanie w moim sercu). Jest też sporo gier niezależnych lub od mniejszych deweloperów jak choćby Balatro czy Animal Well, co również pokazuje, że sfera indie była silna w tym roku. Brak tu jednak jakiegoś większego zaskoczenia czy potężnego hiciora (może z wyjątkiem Black Myth). Bezpiecznie można stwierdzić więc, że 2024 rok był raczej dość oszczędnym w wielkich premierach. Za to 2025… no cóż, strach się bać.

Źródło: tech4gamers