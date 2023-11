Bardzo ciekawe informacje wypływają na temat najnowszego Dragon Age o podtytule Dreadwolf. Chociaż studio BioWare nie przekazało oficjalnego potwierdzenia daty premiery, to niejako tajemnicy uchylił pewien z deweloperów gry. Zrobił to przypadkowo poprzez aktualizację swojego profilu na platformie LinkedIn.

Nowy Dragon Age w 2024 roku?

Jak zauważył serwis GamesRadar+, jeden z deweloperów Electronic Arts mógł przypadkowo wyjawić datę premiery Dragon Age: Dreadwolf. Kevin Scott, starszy animator filmowy zaktualizował swój biogram i doświadczenie, wymieniając współtworzone projekty. Wśród nich znalazło się miejsce na najnowszą odsłonę popularnego cyklu. Poza wskazaniem aspektów, przy których pracował, dodał w nawiasie wpis o premierze gry — ta miałaby mieć miejsce w 2024 roku.

Animowane postacie z rozgrywki wykorzystujące mocap i animację ręcznie uruchamianą w Dragon Age: DreadWolf (wydanie z 2024 r.). Kevin Scott na LinkedIn

Obecnie informacja nie jest już dostępna, gdyż Scott najpewniej zaktualizował swoje doświadczenie na LinkedIn. Nadal widnieje tam zapis o grze, jednak w nawiasie premiera jest opisana jako „TBA”, czyli że zostanie zapowiedziana. W internecie jednak nic nie ginie, dlatego gracze uznali, że to jasny sygnał rychłej, oficjalnej już zapowiedzi wyczekiwanej produkcji.

Możemy mniej więcej przewidzieć, kiedy ukaże się gra. W maju tego roku EA potwierdziło swoje plany na 12 miesięcy do przodu. Choć nie znalazło się w nich miejsce dla omawianej gry, to nie oznacza to, że premiera nie odbędzie się w przyszłym roku. Zwyczajnie chodzić może o to, że zobaczymy ją później, niż do maja 2024 roku. Najpewniej premiera miałaby miejsce na jesień lub zimę, zatem mamy około roku do ewentualnego wydania.