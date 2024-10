Dragon Age: The Veilguard miało być grą multiplayer. Dlaczego BioWare zrezygnowało z pomysłu?

Chociaż seria RPG od BioWare kojarzy nam się wybitnie jako zabawa dla jednego gracza, to nowa odsłona Dragon Age: The Veilguard początkowo była planowana jako gra multiplayer. Tak było do wybuchu pandemii, kiedy to deweloperzy zdecydowali się na zmianę konceptu. Wyobrażacie to sobie?