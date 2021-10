Dostępność PS5 i Xbox Series nadal zła, ale widać spore światełko w tunelu

Prezes AMD potwierdziła, kiedy może poprawić się dostępność PS5 i Xbox Series. Lisa Su ma umiarkowanie dobre wieści dla graczy.

Su twierdzi, że problemy z dostępnością chipów niezbędnych do produkcji między innymi konsol potrwają aż do końca przyszłego roku. Druga połowa 2022 roku ma być za to mniej restrykcyjna pod względem problemów z dostępnością. Nie oznacza to jednak, że obejdzie się bez jakichkolwiek problemów.

Lisa Su wypowiedziała się też na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Poza pandemią, winne są również inwestycje, których nie udało się jeszcze zrealizować do końca. Produkcja chipów mocno się opóźnia i może to jeszcze trochę potrwać.

Zawsze przechodziliśmy przez cykle wzlotów i upadków, gdzie popyt przewyższał podaż, lub odwrotnie. Tym razem jest inaczej.

Uruchomienie nowych fabryk może potrwać od 18 do 24 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Te inwestycje zostały rozpoczęte być może rok temu.

Pandemia po prostu wyniosła popyt na nowy poziom. – powiedziała prezes AMD, Lisa Su

Cytat dzięki CNBC

Podobnie na temat dostępności konsol wypowiadał się niedawno szef Xbox, Phil Spencer. Jego zdaniem kłopoty potrwają nawet do końca przyszłego roku.

Nie ma sensu się więc nastawiać, że nagle dojdzie do wielkiej zmiany na lepsze pod względem dostępności chipów, a więc także konsol i kart graficznych. Sytuacja ulega jednak stopniowej poprawie i nieźle pokazuje to całkiem niezła dostępność PS5 w Polsce.