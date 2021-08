Kupił doładowanie PSN i otrzymał miły prezent

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jeden z graczy PlayStation zakupił w Ameryce doładowanie PSN. Musiał się nieźle zdziwić, gdy nie otrzymał po prostu samej karty z kodem doładowującym. W ramach bonusu otrzymał także zestaw słuchawek Sony.

O tym niezwykle miłym dodatku poinformował użytkownik Reddita o nicku OhNoHeHasAirPodsIn (ciekawy zbieg okoliczności z tą nazwą, prawda?). Zakupił on w amerykańskim sklepie doładowanie do PSN w formie karty podarunkowej. Wyobrażam sobie jego minę, gdy zobaczył, że dostał gratis do swojego doładowania.

Próbowałem ustalić, gdzie dokładnie redditor zakupił powyższy produkt, jednakże moje wnikliwe dochodzenie zakończyło się niepowodzeniem. Na ten moment w Polsce nie znajdziemy podobnej oferty, ale czy tak dużo OhNoHeHasAirPodsIn zyskał? Cóż, myślę, że nie.

Zestaw słuchawkowy z powyższego zdjęcia wygląda na model Sony MDR-E9LP, który w sieci można znaleźć za około 30 zł. Według wielu internautów nie jest to urządzenie cechujące się świetną jakością dźwięku, czego raczej nie da się oczekiwać w przypadku sprzętu za taką kwotę. Mimo to, sam uważam, że lepiej coś dostać za darmo niż nie dostać wcale. Ciekawe, czy może i do naszego kraju zawitają takie pakiety za niedługo.

