A Wam coś kiedyś dali? Zobaczcie powiadomienia od Sony, gracz dostał PS Plus za darmo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jeden z graczy pochwalił się w sieci, że otrzymał całkowicie za darmo jeden miesiąc abonamentu PS Plus od samego PlayStation. Na ten moment nieznane są powody, dlaczego japońska firma obdarowała go tym szczególnym prezentem.

Na tę nietypową ciekawostkę natrafiliśmy, przeglądając dzisiaj serwis Reddit. Gracz o pseudonimie Hexynos podzielił się poniższym zrzutem ekranu z resztą redditowej społeczności. Najważniejsze na nim jest zaznaczone powiadomienie z logo PS Plus. Możemy je przetłumaczyć na „Otrzymałeś 1-miesięczną subskrypcję Playstation Plus„. Cała sytuacja akurat miała miejsce idealnie przed wprowadzeniem nowej oferty na lipiec.

Sam Hexynos zdaje się nie mieć pojęcia, dlaczego PlayStation podarowało mu darmowy miesiąc abonamentu. Czyżby była to jakaś nieokreślona akcja promocyjna? Jeden z użytkowników Reddita zapytał go w komentarzu o to, czy nie otrzymał ewentualnie jakiegoś maila w tej sprawie. Poniżej możecie przeczytać jego odpowiedź:

Nie, po prostu rano otrzymałem to powiadomienie. Również myślę, że jest to tylko dla Ameryki Łacińskiej, jestem z Argentyny, ale widziałem, że przypadkowi ludzie z Chile również otrzymali Plusa za darmo. – informuje Hexynos w swoim komentarzu

Bardzo możliwe, że za niedługo w sieci odnajdziemy oficjalne ogłoszenie Sony w tej sprawie. Być może mamy jednak do czynienia z jakimś błędem systemowym? Cóż, możemy tylko gdybać, ponieważ mamy więcej pytań niż uzyskanych odpowiedzi. Osobiście myślę, że możemy tutaj mówić o jakiejś pomyłce, głównie z powodu braku jakiegokolwiek powiadomienia na poczcie Hexynosa. Co o tym sądzicie?