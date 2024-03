Dawno nie było tak taniego doładowania 140PLN do PS Store

Na bieżąco monitorujemy ceny doładowań PSN i daję słowo, że obecna promocja na kartę 140PLN z Instant Gaming jest naprawdę świetna. Jeszcze wczoraj płaciliśmy za taką kartę niemal 125 zł, a dzisiaj cena spadła do 120 zł z groszami. Zatem mamy prawie 20 zł w kieszeni na takiej transakcji. Poniżej znajdziecie linki do wspomnianego nominału karty oraz pozostałych.

Tanie doładowania PSN – promocja na karty do PS Store

Instant Gaming to akurat zaufane źródło, więc możemy robić tam zakupy bez obaw. Jakiś czas temu platforma wprowadziła płatność BLIK, co wpływa również na szybkość sfinalizowania transakcji. Co ważne, do cen kart nie są doliczane żadne prowizje, zatem płacisz dokładnie tyle, ile kosztuje dany produkt. Po dokonaniu zakupu otrzymujemy kod, który należy aktywować w PlayStation Store tak samo, jak każdy inny kodzik na grę czy dodatki.

Tanie doładowania PSN zawsze są dobrym sposobem na oszczędzanie. W taki sposób robimy sobie dodatkowy rabat nawet na gry, które są już przecenione w PS Store. No i nie zapominajmy o kupnie lub przedłużeniu abonamentu PS Plus. Zasilając wirtualny portfel tanimi kartami, wychodzimy nawet kilkadziesiąt złotych do przodu przy kupnie subskrypcji.

Źródło: https://www.instant-gaming.com/pl/9673-buy-playstation-network-karta-140-pln-140-pln-card-playstation-4-playstation-5-game-playstation-store-polska/