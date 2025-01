Uwielbiana oferta powróciła. Doładowanie do PSN o wartości 100 złotych kupicie o wiele taniej

Doładowanie do PSN o wartości 100 złotych to niejako złoty Graal ofert dla graczy. Promocja jednak powróciła i warto się nieco pospieszyć.

Chcecie kupić najnowsze gry na PS5 lub PS4 taniej? A może po prostu szukacie sposobu, jak zaoszczędzić na subskrypcji PS Plus? Co zrobicie z kodem doładowującym do PSN, pozostawiam już Wam, ale polecam się jedynie pospieszyć, bo to jedna z najpopularniejszych ofert.

Teraz za doładowanie do konta o wartości 100 złotych zapłacicie jedynie 85 zł. To trochę tak, jakbyście faktycznie wymienili 85 złotych na banknot 100 zł, co chyba dość mocno się opłaca, prawda?

Produkt otrzymacie w formie kodu doładowującego portfel w PS Store.