Jeżeli graliście w Starfield lub którąś odsłonę The Elder Scrolls to wiecie, że gry od studia Bethesda są często bardzo duże. Gigantyczne wręcz, co stanowi swego rodzaju znak rozpoznawczy tego producenta. Ale w zasadzie, dlaczego tak się dzieje? Todd Howard postanowił wyjaśnić, co sprawia, że ich tytuły są właśnie takie.

Bethesda jest specyficzna i umie robić gry… po swojemu

Gry Bethesdy są gigantyczne, robią wrażenie rozmachem i wielkością. Ale dlaczego tak się dzieje? Do sprawy postanowił odnieść się sam Todd Howard na łamach materiału przygotowanego przez BAFTA. Twórca gier miał do powiedzenia sporo, a jednym z wątków było tworzenie gier przez jego studio i sposób pracy zespołu. Ten ma masę pomysłów, które z reguły stara się wdrożyć w grach. Rzadko kiedy podejmowane są decyzje o pozbyciu się czegoś i usunięciu na stałe.

W Bethesdzie niewiele wycinamy z naszych gier, dlatego są one wręcz nieodpowiedzialnie duże. To efekt pracy całego zespołu, który wkłada w nasze gry mnóstwo kreatywności i myślę, że to właśnie czyni je wyjątkowymi.

Todd Howard

A jakie jest wasze podejście do gier tego studia? Nie można im odmówić swego rodzaju stylu. Czuć to na każdym polu, od sterowania przez rozgrywkę, kończąc na mechanikach, sposobie prowadzenia fabuły i nie tylko. Nie każdemu się to podoba, ale liczba fanów gier pokroju Starfield, Fallout czy The Elder Scrolls i tak jest ogromna.

