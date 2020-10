DIRT 5 otrzymało datę premiery na PlayStation 5. Twórcy podzielili się też nowymi szczegółami na temat produkcji. Gra otrzyma wiele usprawnień.

Najnowsza odsłona serii DIRT już wkrótce zadebiutuje na półkach sklepowych. Za produkcję odpowiedzialne jest słynne studio Codemasters, które podzieliło się z graczami nowymi informacjami o grze.

Okazuje się, że tytuł otrzyma szereg usprawnień na PS5. Oto pełna lista aktualizacji w next-genowym DIRT 5:

Obsługa cross-gen z PS4 w trybie wieloosobowym

Opcje 120 FPS i rozdzielczości 4K

Szybsze wczytywanie poziomów

Wykorzystanie funkcji haptycznych pada DualSense

Darmowa aktualizacja gry w ramach kompatybilności wstecznej

Gra pojawi się na konsoli Sony 12 listopada, czyli równo z konsolą PlayStation 5. Piąty Dirt trafi też na PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC i Google Stadia. Na nowej generacji Microsoftu gra ukaże się 10 listopada, a na innych platformach już 6 listopada.

Pierwsze opinie o DIRT 5 zwiastują, że gra jest bardzo różnorodna i sprawia sporo frajdy. Zanosi się na to, że kultowa seria gier wyścigowych doczeka się kontynuacji, na jaką mogli liczyć fani.

Produkcja przywodzi na myśl lata świetności cyklu i zdaje się wracać do korzeni gatunku. Twórcy oddadzą do dyspozycji graczy możliwość grania na podzielonym ekranie, co w dzisiejszych produkcjach wyścigowych wcale nie jest standardem. A szkoda, bo to naprawdę świetna opcja dla kanapowych graczy, którzy szukają materiału na posiadówki ze znajomymi.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.