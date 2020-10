Kultowe Dino Crisis doczekało się fanowskiego odświeżenia. Gracze mogą teraz doświadczyć prehistorycznego terroru w zmodernizowanej oprawie.

Dino Crisis zadebiutowało pierwotnie w 1999 roku na PlayStation 1 i komputery osobiste. Gra cieszyła się sporą popularnością i zebrała niezłe oceny krytyków. Dzisiaj niestety produkcja ta prezentuje się bardzo archaicznie i mało kto decyduje się po nią sięgnąć. Na szczęście społeczność graczy potrafi sobie z tym radzić.

Użytkownik forum Reddit, Fabrizi0, pochwalił się autorską modyfikacją, która znacznie odświeża dwudziestojednoletni tytuł. HD Mod v1.0 to łatka do większego moda – Dino Crisis Rebirth – który zmienia sposób renderowania gry i znacznie ją upiększa.

Co ciekawe, Fabrizi0 stworzył paczkę tekstur w wysokiej rozdzielczości, które jeszcze bardziej unowocześniają oprawę. Remaster został przygotowany przy wsparciu sztucznej inteligencji, co znacznie usprawniło proces tworzenia.

Mod możecie pobrać w tym miejscu.

Dodatkowo warto wspomnieć, że inny zespół moderów pracuje nad całkowitym remakiem Dino Crisis. Gra jest tworzona na Unreal Engine 4, jednak wstrzymałbym się z przesadną ekscytacją.

Po pierwsze, takie projekty mają tendencję do szybkiego upadku i często nie zostają ukończone. Po drugie, istnieje spora szansa na to, że Capcom zmusi twórców do zaprzestania prac. Na ten moment jednak fani mogą spać spokojnie i czekać na więcej informacji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.