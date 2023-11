Wypróbujcie za darmo remake Diablo II na Unreal Engine 5 i to od polskiego twórcy

Michał Wawruch to polski artysta środowiskowy, który niedawno postanowił pokazać graczom, jak wyglądałoby Diablo II, gdyby dostało remake (Ressurected to inna sprawa). Po części tak jest, a po części stworzył on pokazówkę do własnego portfolio. I szczerze życzę mu pracy w Blizzardzie (czy gdzie tylko chce), bo efekt jest zdumiewający. Co więcej, możecie przekonać się o tym sami.

Twórca udostępnił wersję demonstracyjną do ogrania zupełnie za darmo (za DSO Gaming). Aby ją pobrać, należy udać się pod ten adres (spokojnie, to nie żaden wirus) i po prostu pobrać potrzebne pliki. Pamiętajcie jednak, że nie jest to „gra” w pełnoprawnym tego słowa znaczeniu, a technologiczny pokaz tego, jak wyglądałoby pamiętne Durance of Hate, gdyby przeniesiono je na Unreal Engine 5.

Leże Mefista wygląda przepięknie, a w zasadzie nawet lepiej od wielu miejscówek z „czwórki”. UE5 to jednak silnik o wiele potężniejszy od tego, z którego korzysta Blizzard. Niemniej efekt jest wart zobaczenia na własne oczy. Jeżeli nie chcecie pobierać gry, warto zajrzeć na profil ArtStation artysty i obejrzeć screeny.

W sieci pojawiło się też wideo porównujące oryginał z fanowskim remake’iem. Zaskoczenia nie będzie, gdy powiem, że jest lepiej, bo to oczywiste. Obejrzeć i tak warto!