Największy mod do Diablo II już dostępny! Oto Median XL 2.0

W internecie właśnie pojawiła się nowa odsłona fanowskiego moda do Diablo II. Co oferuje Median XL 2.0 i gdzie go znaleźć?

W ramach Median XL otrzymujemy mnóstwo dodatkowej zawartości do Diablo II. Znajdziemy tu między innymi nowe postacie, umiejętności i potwory oraz kolejne obszary do eksploracji. Twórcy moda zadbali też o liczne udogodnienia w rozgrywce, wśród których warto wyróżnić odświeżony interfejs i możliwość automatycznego zbierania przedmiotów. Co więcej, pojawiła się też opcja gry w 4K.

Za stworzenie Median XL odpowiadają fani produkcji. Wersję 2.0 moda można pobrać pod tym adresem. Natomiast tutaj znajdziecie pełną listę nowości. Jest ich bowiem naprawdę sporo – my wymieniliśmy tylko niektóre. Poniżej publikujemy też trailer prezentujący modyfikację.

Przy okazji warto przypomnieć o zbliżającej się premierze Diablo II: Resurrected. Odświeżona wersja klasyka trafi do graczy 23 września. Tytuł uruchomimy w 4K i w 60 fps. Pojawi się też opcja cross-save, dzięki której będziemy mogli kontynuować grę zapisaną na PC na nowych konsolach.