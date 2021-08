Czekając na Diablo II, będziecie mogli sprawdzić Median XL 2.0. To największy mod do gry!

Już 27 sierpnia miesiąca wyjdzie ogromna aktualizacja jednego z największego moda do oryginalnego Diablo II o nazwie Median XL. Wersja 2.0 ma przynieść masę nowości.

Być może nie słyszeliście o Diablo II: Median, dlatego już spieszę z krótkim streszczeniem. To ogromne, fanowskie rozszerzenie, które dodaje do gry masę nowej zawartości – w większości po endgame’ie. Poniżej możecie zobaczyć efektowny trailer, który pokaże Wam wszystko najważniejsze „ficzery” w akcji:

Mod doda do drugiego Diabolo odpowiednio nowy system craftingu, kolejne postacie, nowe potwory i bossów, a także zupełnie nieodkryte jeszcze obszary. Warto wspomnieć, że po instalacji tego rozszerzenie otrzymacie także wsparcie dla rozdzielczości 4K. Bez wątpienia jest to miłe udogodnienie.

Diablo II: Median XL 2.0 to też masa usprawnień dla osób, które cenią sobie wygodę. Między innymi zadbano o możliwość przypisywania skrótów klawiszowych, większy ekwipunek oraz automatyczne zbieranie przedmiotów, co na pewno wielu doceni.

Jest tego jeszcze więcej, jednak najlepiej będzie sprawdzić to wszystko na własnej skórze po debiucie moda w wersji 2.0. Co ciekawe, jego premiera jest jeszcze przed wejściem do sklepów Diablo II: Ressurected. Czy z tego powodu Blizzard będzie mógł liczyć na mniejszą sprzedaż? Szczerze mówiąc, wątpię, bo ciężko porównać remaster do nowej rozszerzenia gry.

Więcej na temat samego projektu i link do pobrania Median XL znajdziecie tutaj.

[Źródło: DSOGaming]