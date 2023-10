Prośba graczy do twórców Diablo 4. „Prosimy, nie zmieniajcie tego!”

Diablo 4 i prośba fanów

Gracze Diablo 4 mają sporo do powiedzenia na temat rozgrywki i tego, co dzieje się na serwerach tegorocznej odsłony serii od Blizzard. Nie jest to tytuł idealny. Od czasu premiery fani wskazują na różnorodne bolączki gry, które może nie skreślają jej definitywnie, acz pozostawiają pewien niesmak. Do idału brakuje sporo, a świadczy o tym choćby słaba premiera gry na Steam. Mimo pozytywnej weryfikacji na Steam Deck i wprowadzeniu nowego sezonu liczba graczy nie urosła jakoś drastycznie. Ba, prawie wcale!

A o co chodzi ze zmianami, których twórcy mieliby nie wprowadzać? Otóż zebrała się pewna grupa graczy, która wręcz błaga Blizzard o niedokonywanie konkretnych zmian. Mowa tutaj o poziomie trudności i skomplikowania niektórych bossów w grze. Okazuje się, że gdy jedni marudzą na nudę i zbyt łatwą rozgrywkę, inni cieszą się z płynącego z niej relaksu. Ich zdaniem obecnie jest łatwo i przyjemne — tak też zdaniem tych osób ma pozostać.

Co zabawne, w całej społecznościowej układance są też tacy, którym poziom odpowiada z tego względu, że nie jest… zbyt łatwy. Tak, można się w tym pogubić — są gracze, dla których jest zbyt łatwo, są też tacy, którzy obawiają się wzrostu poziomu trudności, jak również ci, dla których najgorsze byłoby osłabienie wrogów.

https://www.reddit.com/?utm_source=embedv2&utm_medium=post_embed&utm_content=header&embed_host_url=https%3A%2F%2Fgamerant.com%2Fdiablo-4-players-no-world-boss-nerf-request%2F&onetap_auto=true

Co w takiej sytuacji powinien zrobić Blizzard? Ciężko powiedzieć. Może dobrym pomysłem byłoby zostawienie balansu przeciwników takim, jakim jest obecnie? Rzeczą, co do której fani będą zgodni, jest z pewnością ciekawa zawartość dodatkowa. Niedawno wystartował drugi sezon w rozgrywce i trzeba liczyć na to, że zabawa będzie coraz ciekawsza i przyjemniejsza.