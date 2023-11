Polskie demo Diablo 2 na UE5 do pobrania. Jest ładniejsze niż Diablo 4

Jeśli jesteście fanami serii Diablo, mamy dzisiaj dla Was coś wyjątkowego. Choć to tylko ciekawostka, lecz za to jaka! Na kanale YouTube polskiego artysty 3D znalazł się niedawno filmik prezentujący jedną z lokacji kultowego Diablo 2. Fragment gry przeniesiony na silnik Unreal Engine 5 prezentuje się nieziemsko.

Demo Diablo 2 Remake na UE5. Gdzie pobrać?

Michał Wawruch odtworzył środowisko Durance of Hate z drugiego Diablo. Grywalne demo wykorzystuje takie technologie jak np. Nanite oraz Lumen. Żeby sprawdzić efekt na swoim komputerze PC, potrzebujemy przynajmniej karty graficznej na poziomie NVIDIA GeForce GTX1060. Plik z demo waży 2,4 GB i możecie go pobrać pod tym adresem.

Kto natomiast chce jedynie zerknąć na to, jak wyglądałaby druga część Diablo na UE5, niech odpali poniższy filmik. Odtworzona lokacja jest pełna szczegółów i choć „unowocześniona”, mocno trzyma klimat oryginału. Śmiem twierdzić, że nawet go przewyższa. Na wideo zamieszczono również porównanie remake’u ze starym Diablo 2 oraz remasterem Resurrected z 2021 roku. Na końcu pokazano też pokrótce, jak omawiany remake wygląda w ruchu.

Wiem, że to tylko jedna lokacja, lecz wizualnie efekt końcowy podoba mi się bardziej niż Diablo 4. A jakie są Wasze odczucia?