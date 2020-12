Deweloperzy Rockstar o problemach z Agent. Celowano do nich z broni

Pracownicy Rockstar Games opowiedzieli o trudnościach, które napotkali podczas tworzenia anulowanego Agent. Deweloperów spotkało kilka emocjonujących incydentów.

W 2009 roku Rockstar Games ogłosiło grę Agent. Miała to być produkcja osadzona w czasach Zimnej Wojny, a akcja miała się rozgrywać w Kairze. Deweloperzy mieli dość trudne zadanie, ponieważ na samym początku XXI wieku nie tak łatwo było znaleźć zdjęcia pochodzące z Kairu. Twórcy wybrali się więc na wycieczkę w celu pozyskania wymaganych do stworzenia gry materiałów.

Na łamach Game Informer pojawił się artykuł prezentujący kilka zdarzeń, które miały miejsce w trakcie rzeczonej wyprawy. Wówczas ulice stolicy Egiptu były przepełnione policją, która restrykcyjnie pilnowała panujących w mieście praw.

Pewnego dnia zespół Rockstar został zatrzymany przez policję na jednej z blokad. Funkcjonariuszom nie spodobało się fotografowanie okolicy przez deweloperów i jeden z policjantów przystawił członkowi zespołu karabin do żeber. Na szczęście wszystko zakończyło się pokojowo i nikt nie ucierpiał. Inny deweloper został siłą zaciągnięty na przesłuchanie, kiedy planował wejść na pokład samolotu.

Jak widać tworzenie gier wideo potrafi zapewnić nie tylko sporo satysfakcji, ale też kilka traumatycznych wspomnień. Wielka szkoda, że po tych wszystkich przygodach, Agent ostatecznie został skasowany.

Artykuł Game Informer przybliża jeszcze kilka innych, ciekawych wątków. Jeśli dobrze znacie angielski i interesują Was kulisy pracy nad Agent, to możecie przeczytać go w tym miejscu.

