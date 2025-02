Doskonale wiemy, że Capcom potrafi robić remake’i swoich gier. I wychodzi im to naprawdę świetnie, czego przykładem jest kilka odświeżonych odsłon serii Resident Evil. Najnowsza plotka sugeruje, że Japończycy mogą pracować nad powrotem do pierwszej odsłony zupełnie innej, lecz również kultowej serii. Co powiecie na Devil May Cry Remake?

Capcom i kolejny remake? Tym razem Devil May Cry Remake!

Z plotkami w branży gier bywa różnie. Niektóre tworzone są dla samego faktu rozmawiania o danym temacie, inne mają faktycznie podłoże w prawdzie. Tym razem ciekawymi informacjami podzielił się pewien użytkownik Reddita. Jak sam stwierdził, otrzymał ciekawe informacje od znajomego insidera z branży, który przekazał wieści na temat dwóch różnych serii gier. Pierwsza dotyczyła Need for Speed, co niedługo później okazało się być potwierdzone przez samo EA – punkt dla niego.

Druga rzecz, to rzekomo trwające prace nad grą Devil May Cry Remake. Capcom miałby już tworzyć odświeżoną wersję pierwszej odsłony tej kultowej serii i… Cóż, coś chyba faktycznie jest na rzeczy. Na co mieliby liczyć fani?

Zobacz też: Wszystkie nowe gry w Xbox Game Pass na luty 2025. Co szykuje dla nas Microsoft?

Po pierwsze, nowe doznania graficzne. Gra miałaby działać na silniku RE i sprawić, że seria zyskałaby upragniony blask rodem z nowej generacji. Biorąc pod uwagę remake’i Resident Evil, z pewnością wyglądałoby to dobrze. To jednak nie wszystko, bo podobnie jak w przypadku serii horrorów, tak i tym razem przemodelowaniu uległaby historia. Twórcy mają również pracować nad dostosowaniem rozgrywki, zapewniając m.in. nowy, lepszy kąt i pracę kamery podczas dynamicznych starć.

Źródło: Reddit