Fan Destiny 2 wydrukował legendarny karabin inspirowany robakami

Sympatyk Destiny 2 pochwalił się na forum Reddit zdjęciem karabinu Whisper of the Worm wydrukowanego w drukarce 3D.

Whisper of the Worm (w polskiej wersji gry występujący jako Szepty Czerwia – i owszem, czerw to robak) to egzotyczny karabin snajperski z Destiny 2. Jest on jedną z lepszych broni w produkcji – zadaje potężne obrażenia, a przez pewien czas oferował nawet nielimitowaną amunicję. Oprócz skuteczności Szepty Czerwia charakteryzuje gustowny wygląd.

Nic więc dziwnego, że użytkownik Instagrama Lazar_Kuna zapragnął mieć ten karabin dla siebie. Wydrukował go więc w drukarce 3D. Poniższe zdjęcie prezentuje finalny efekt. Fajnie to wygląda, prawda? Ja bym taki chciała mieć.

Okazuje się, że zwyczaj drukowania broni z gier nie jest rzadkością wśród fanów – tydzień temu pisaliśmy chociażby o materializacji gadającego pistoletu z Cyberpunka 2077.

Destiny 2 zadebiutowało w 2017. FPS od studia Bungie został ciepło przyjęty. Średnia ocen wersji PC w serwisie Metacritic.com wynosi 83 procent (na podstawie 36 opinii recenzentów). Tytuł jest dostępny na PC, PS4, PS5, Xboksie One i Series X/S oraz Google Stadia.