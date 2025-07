Destiny 2 udostępnia wszystkie dodatki i epizody za darmo, ale tylko przez dwa tygodnie

Od 8 do 22 lipca gracze mogą za darmo zagrać we wszystkie dodatki i epizody Destiny 2.

Zbliżająca się wielkimi krokami premiera dodatku Na krawędzi (ang. The Edge of Fate) do gry Destiny 2 przynosi ze sobą niespodziankę, jakiej nie było dawno. Bungie postanowiło bowiem udostępnić wszystkim zainteresowanym graczom całą zawartość gry – i to całkowicie za darmo. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, jest w tym wszystkim haczyk.

Wszystkie dodatki i epizody Destiny 2 za darmo przez 2 tygodnie

Jest to oferta ograniczona czasowo. Od 8 do 22 lipca, przez dwa tygodnie, każdy, niezależnie od platformy, będzie mógł zagrać we wszystkie dotychczasowe dodatki (expansions) oraz epizody (Episodes) bez potrzeby posiadania przepustki sezonowej czy wcześniejszych zakupów. Jest to więc doskonała okazja, aby nadrobić kampanie fabularne, między innymi The Witch Queen, czy też The Final Shape. Możecie również sprawdzić świeżo dodany Episode 3: Heresy, który oferuje zupełnie nowe aktywności oraz łupy.

Do tego wszystkiego trzeba doliczyć fakt, iż wszystkie zdobyte przedmioty, waluty, elementy kosmetyczne, a także Tytuły oraz Triumfy pozostaną z Wami nawet po zakończeniu darmowego okresu. To oznacza, że wszelki postęp, jaki uda Wam się wykonać w trakcie trwania promocji, nie przepadnie. Bungie nie potrwierdziło wprawdzie oficjalnie dostępności wszystkich lochów (Dungeons). Wiemy natomiast, że w ramach wydarzenia Rite of the Nine można zagrać w Prophecy, Spire of the Watcher oraz Ghosts of the Deep.

Na sam koniec przypominamy, że The Edge of Fate to dziewiąty dodatek do drugiej części serii Destiny. Premierę zaplanowano na 15 lipca 2025 roku. Wówczas dodatek pojawi się na wszystkich platformach sprzętowych, czyli PC, PlayStation 4/5, a także Xbox One/Series X/S. Rozszerzenie jest zarazem początkiem zupełnie nowej sagi.

Źródło: GamingBolt