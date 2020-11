Jeden z twórców Demon’s Souls Remake zdradził, że gra mogła otrzymać tryb rozgrywki z ułatwieniami. Pomysł na szczęście zarzucono.

Odświeżone Demon’s Souls to jeden z najmocniejszych tytułów startowych w historii PlayStation. Gra zachwyca recenzentów i graczy, a fani gatunku soulslike świętują na internetowych forach.

Co ciekawe, gra mogła wyglądać nieco inaczej. W rozmowie z The Washington Post, jeden z twórców gry zdradził, że Bluepoint Games rozważało dodanie do DS Remake „easy mode”.

Ten projekt odświeża pracę innego zespołu deweloperów. Choć dokonaliśmy wielu zmian, to naszą mantrą zawsze było zachowywanie ducha i pierwotnych intencji twórców. Myśleliśmy nad dodaniem do gry trybu łatwego, ale stwierdziliśmy, że to nie nasza rola – jesteśmy jedynie opiekunami tej fantastycznej gry – aby dodawać do niej coś, co całkowicie zmieni balans. Myślę, że wielu ludzi słyszy „Demon’s Souls” i myśli sobie „Oh, ta gra jest naprawdę trudna”. Nie jest taka. W praktyce jest bardzo sprawiedliwa. Wymagająca, ale sprawiedliwa. -komentuje Gavin Moore, dyrektor kreatywny w Bluepoint Games

Trudno się nie zgodzić ze słowami Gavina Moore. Dodanie ułatwień do Demon’s Souls wywołałoby w zagorzałych fanach mocno negatywne uczucia.

Poza tym, gry soulslike już po prostu takie są. Trudne, momentami frustrujące, ale ostatecznie – sprawiedliwe. Dobry remake nie powinien zmieniać założeń zabawy, a jedynie nieco je unowocześniać.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.