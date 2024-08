Za darmo sprawdzaj premierę sierpnia. Slasher z kotkiem czeka na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo

Już dzisiaj możemy pograć za darmo w pierwszy level nadchodzącego slashera, w którym uroczy kotek czyni pogrom wśród zmutowanych zabawek. Demo pojawiło się na PC (Steam) oraz konsolach Nintendo Switch, PlayStation 5|4, Xbox Series X|S oraz Xbox One.

Nie jest to nowa gra za darmo, a jedynie jej wycinek w postaci pierwszego poziomu. Jednak warto odpalić komputer lub konsolę i pobrać plik, ponieważ Gori: Cuddly Carnage zapowiada się naprawdę ciekawie. Zderza się tutaj brutalny i krwawy świat przedstawiony w formie slashera ze słodziutkim bohaterem, jakim jest tytułowy kociak Gori. Niech Was nie zwiedzie jednak puchaty wygląd, bo zwierzak jest niebezpieczny jak najgorszy bandzior.

Gori: Cuddly Carnage – sprawdzaj za darmo na PC, PlayStation, Xbox i Switch

Co oferuje Gori: Cuddly Carnage? Jak czytamy na Steam, mamy szykować się na szybką, trzecioosobową rzeź w stylu „skate and slash”, futurystyczny świat skażony przez Uroczą Armię, wciągające (i bardzo słodkie) środowiska oraz potworne zniszczenia, brutalną walkę i wielki świat do roztrzaskania na kawałki.

Komu spodoba się demo, będzie mógł zaopatrzyć się w pełną wersję gry pod koniec tego miesiąca. Data premiery została zaplanowana na 29 sierpnia 2024 roku.

Źródło: X