Deathloop zachwyca na nowym materiale filmowym

Do sieci trafił trailer, który zestawia najważniejsze informacje dotyczące Deathloop. Czego możemy się spodziewać?

Produkcja od Arkane Studios (studia odpowiedzialnego za cykl Prey i Dishonored), to intrygujący tytuł, który wprowadza sporo innowacji do nieco skostniałego gatunku gier akcji. Wcielając się w zabójcę imieniem Colt, zostajemy uwięzieni w pętli czasowej. Bezustannie przeżywać będziemy ten sam dzień, mając za zadanie wywalczyć sobie wolność. Aby przerwać niekończący się cykl, będziemy musieli unicestwić osiem celów. Stacjonują oni na wyspie Black Reef, gdzie panuje anarchia. Zadanie nie będzie jednak proste, gdyż życie utrudniać nam będzie Julianna Blake, która podobnie jak my jest płatnym mordercą.

Warto nadmienić, że śmierć nie zakończy naszej przygody. Schodząc z tego świata, zaczynamy dzień od samego początku, natomiast zachowujmy dotychczas zgromadzoną broń. Korzystając przy tym z wiedzy dotyczącej czyhających na nas zagrożeń. Tytuł cechuje daleko posunięta nieliniowość. Cele będziemy mogli eliminować w dowolnej kolejności, koncentrując się przy tym na wybranych przez nas misjach pobocznych. Postać rozwiniemy zgodnie z naszymi preferencjami. Nic nie stoi na przeszkodzie aby bohater został specjalistą z zakresu hakowania, bądź telekinezy.

Deathloop odkryje w pełni potencjał pada DualSense

Grafika wykorzystująca potencjał konsol IX generacji wygląda zjawiskowo. Świetna stylistyka, wysokiej jakości tekstury i efekciarsko prezentujące się wybuchy przyciągają uwagę. Miejmy nadzieję, że w trakcie zabawy nie uświadczymy żadnych spadków płynności, bo w grze tego pokroju byłoby to niepowetowaną stratą. Niezwykle soczyście brzmią zapowiedzi dotyczące zastosowania pada DualSense, dedykowanego konsoli PlayStation 5. Adaptacyjne spusty będą symulowały zacinanie się broni, wspinanie się po murze ma być odwzorowane możliwie jak najbardziej realistycznie. Z kolei przeładowując broń, będziemy w stanie wyczuć w dłoni każdy nabój. Odczuwalny będzie też odrzut broni (więcej tutaj).

Na łamach naszego portalu, przedstawialiśmy ostatni zwiastun Deathloop, zachwycając się przy tym konceptem gry. Zwróciliśmy uwagę na świetną muzykę i powiew świeżości, wyróżniający produkcję spośród armii klonów na rynku (więcej o naszych odczuciach przeczytacie w tym miejscu).

Deathloop ma zostać wydany 21 maja bieżącego roku. Gra ma ukazać się zarówno na komputerach klasy PC jak i na konsoli PlayStation 5. Czekacie na premierę?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.