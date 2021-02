Deathloop dostało nowy zwiastun, a ja nie mogę się doczekać premiery

Na konferencji State of Play mieliśmy okazję zobaczyć nowy trailer Deathloop. Materiał ukazuje sporo fragmentów rozgrywki i wygląda fenomenalnie.

Najnowsza konferencja State of Play nie należała do najbardziej udanych. Zobaczyliśmy kilka ciekawych indyków, ale zabrakło na niej większych zapowiedzi. Najgłośniejszym elementem pokazu był patch do FF7, który przy okazji wprowadza trochę nowej zawartości. Możecie o nim przeczytać tutaj.

Reszta prezentacji dotyczyła mniejszych tytułów i paru produkcji, o których wiemy całkiem sporo. Jedną z nich była najnowsza marka Arkane, która mocno mnie zaskoczyła.

Zobaczcie nowy, świetny trailer Deathloop

Nietypowy shooter od twórców Dishonored otrzymał świeżutki zwiastun. Przyznam, że dla mnie to chyba najlepszy element całego State of Play, bo jako jedyny był sporą niespodzianką. Przynajmniej dla mnie.

Obecność gry na konferencji Sony nie powinna dziwić. To czasowy tytuł ekskluzywny, a Arkane niedawno zapowiedziało bardzo intrygujące plany na wykorzystanie kontrolera DualSense.

Materiał trwa lekko ponad 3 minuty. Ku uciesze graczy, mało w nim renderowanych cutscenek. Trailer prezentuje sporo mięska w postaci urywków rozgrywki i wielu scen akcji. Całość wygląda bardzo różnorodnie i czuć tu ducha starszych gier Arkane, ale też spory powiew świeżości.

W tle przygrywa fenomenalna ścieżka dźwiękowa, która idealnie wpasowuje się w klimat. Nietypowy nastrój zresztą wylewa się z ekranu. Czuć tu trochę Dishonored, odrobinkę Prey, a dzięki muzyce w tle przebija się nawet… James Bond. Taki miszmasz atmosfer w praktyce robi kapitalne wrażenie. Zobaczcie sami.

Deathloop to cichy hit 2021 roku?

Przyznam bez bicia, że patrzyłem na Deathloop spode łba. Nie intrygował mnie pomysł na rozgrywkę, ale wcześniejsze zwiastuny zrobiły na mnie wrażenie. Mimo to, był to dla mnie tytuł, obok którego planowałem przejść obojętnie i zauważyłem, że wielu fanów Arkane patrzy nań podobnie.

Najnowszy zwiastun mocno zrewidował moją opinię. Nietypowy twór prezentuje się bardzo intrygująco. Nadal mam pewne wątpliwości co do rogue-lite’owych mechanik, ale jednocześnie jestem bardzo ciekaw, jak wypadną one w praktyce.

I choć mój hype zaczyna powoli przebijać sufit, to coś czuję, że Deathloop nie będzie wielkim finansowym sukcesem. Podobnie było z innymi grami Arkane i genialny Prey sprzedał się podobno dość przeciętnie. Wydaje mi się, że podobnie będzie z nową marką studia, ale bardzo chciałbym się pomylić.

Deathloop jest czasowo ekskluzywne dla PS5 i PC. Gra zadebiutuje 21 maja bieżącego roku i najpewniej kilka miesięcy później trafi na inne platformy. Na potwierdzenie tej informacji musimy jednak poczekać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.