Chcesz ograć Deathloop na konsoli Xbox? Lepiej uzbrój się w cierpliwość

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Deathloop nie ukaże się zbyt szybko na konsolach Xbox. Sony potwierdziło, do kiedy zarezerwowało sobie czasową ekskluzywność na grę Arkane.

Wczorajszy pokaz State of Play przyniósł nam wiele ciekawych materiałów z gier, ale główną gwiazdą show był zdecydowanie nowy tytuł Arkane Studios. W trakcie transmisji zobaczyliśmy aż 9 minut rozgrywki, a przy okazji potwierdzono termin ekskluzywności gry.

Pod koniec nowego gameplay’u pokazano datę wygaśnięcie umowy między Arkane a Sony. Jeśli chcecie pograć w ten tytuł na konsoli Microsoftu, musicie poczekać przynajmniej do 14 września 2022 roku. Pamiętajcie jednak, że gra zadebiutuje nie tylko na PS5, ale też na komputerach osobistych. Jeśli nie macie PlayStation 5 ale jesteście posiadaczami mocnego komputera, i tak będziecie w stanie zapoznać się z tą produkcją.

Oczywiście nie mamy pewności, że gra ukaże się od razu na konsolach Microsoftu. Biorąc pod uwagę fakt, że Bethesda wraz z Arkane jest teraz pod skrzydłami giganta z Redmond, nie byłoby to jednak absolutnie żadnym zaskoczeniem. Dodatkowo chyba nikt by się specjalnie nie zdziwił, gdyby produkcja trafiła od razu do abonamentu Xbox Game Pass.

Deathloop trafi w ręce graczy 14 września bieżącego roku.