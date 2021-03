Co z Deathloop na PS5 po wykupieniu Bethesdy? Twórcy odpowiadają

Przedstawiciel Arkan Studios rozjaśnił, czy przejęcie Bethesdy wpłynie na platformy docelowe Deathloop. Gra powstaje zgodnie z pierwotnym planem.

Bethesda w końcu oficjalnie dołączyła do Microsoftu. Przejęcie budzi wiele emocji i prowokuje sporo pytań, a wielu graczy zastanawia się, co z grami zmierzającymi do tej pory również na PlayStation. Nowa gra Arkane Studios miała trafić tylko na PlayStation 5 i PC, więc deweloperzy postanowili rozwiać wątpliwości.

Deathloop zmierza tylko na PS5 i PC

Przedstawiciel Bethesdy postanowił wyprostować nieścisłości. Potwierdzono, że tytuł zmierza tylko i wyłącznie na PS5 i PC. Microsoft pozwolił Bethesdzie uszanować podpisaną dawno temu umowę z Sony.

Póki co nie ma w planach wersji na inne platformy. Nie wiemy jednak, czy gra jest tylko czasowo ekskluzywna, czy faktycznie nie pojawi się nigdy na Xboxach. Póki co możemy się tylko domyślać.

Przejęcie nie wpłynęło na aktualny rozwój Deathloop, które tworzymy wyłącznie z myślą o PlayStation 5 w przypadku konsol, a także na PC. – komentuje przedstawiciel Bethesdy dla magazynu Game Informer

Przypomnijmy w tym miejscu, że Arkane mocno promuje wsparcie DualSense w swojej nowej produkcji. Pad Sony rzekomo robi ogromną różnicę w trakcie rozgrywki. Twórcy zaręczają, że każda aktywność bohatera jest opatrzona odpowiednim wykorzystaniem funkcji pada.

Wykorzystanie zalet DualSense to jedna z ciekawszych rzeczy oferowanych przez grę. Dodatkowo sam tytuł jest dość oryginalny i będzie cennym nabytkiem dla oferty Sony. Nie oznacza to jednak, że Microsoft nie skorzysta w żaden sposób na premierze gry.

Deathloop i tak trafi pod skrzydła Microsoftu. To kwestia czasu

Pomijając finansowe szczegóły podpisanej przez Microsoft i Bethesdę umowy, gigant z Redmond i tak ma już gotowe miejsce dla Deathloop.

Jestem pewny, że gra trafi do Game Passa. Nawet jeśli nie w dniu premiery, to zapewne chwilę po niej. Microsoft nie musi wydawać tej produkcji na swoich konsolach, aby na niej zarabiać.

Dodatkowo nie wydaje mi się, aby ekskluzywność Deathloop na konsoli Sony była wieczna. Moim zdaniem gra jest czasowo ekskluzywna i prędzej czy później trafi na Xboxy. Na potwierdzenie tej tezy musimy jednak poczekać.

Osoby chcące ograć Deathloop nie mają powodów do obaw. Dostępność nie tylko na PS5, ale też PC wskazuje na chwilową ekskluzywność i jeśli korzystacie akurat z nowych Xboxów, to zapewne i tak doczekacie się premiery na swojej konsoli. Co prawda nie nastąpi ona zbyt szybko, ale tego typu umowy są podpisywane zazwyczaj na rok. Wkrótce powinniśmy poznać więcej konkretów odnośnie ewentualnego debiutu gry w Game Passie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.