Deathloop z oceną ESRB. Szczegóły dotyczące przemocy w grze

Organizacja ESRB określiła Deathloop jako produkcję dla dorosłych, co chyba nie dziwi nikogo. Przy okazji poznaliśmy detale na temat przemocy w grze.

Od premiery intrygującego shootera od Arkane Lyon dzielą nas niecałe dwa miesiące. Niedawno na State of Play mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay – pisaliśmy o tym tutaj. Teraz tytuł został oceniony przez ESRB. Agencja zaklasyfikowała Deathloop do kategorii Mature (17+), co chyba nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę gatunek i tematykę.

Przy okazji ujawniono parę faktów na temat elementów przemocy w produkcji. Na stronie gry w ESRB.com czytamy, że w Deathloop będziemy używać maczet, pistoletów i karabinów snajperskich w celu eliminacji ludzkich przeciwników drogą skradania, walki wręcz i walki na dystans.

Dynamicznym starciom z częstą wymianą ognia mają towarzyszyć okrzyki bólu i eksplozje; tu i ówdzie będzie się rozpryskiwać krew. Niektóre bronie czy sposoby ataku są w stanie urwać przeciwnikowi głowę lub jakąś inną część ciała.

Oczywiście cut-scenki też nie będą wolne od przemocy: wiele razy zobaczymy scenę ranienia nożem głównego bohatera czy strzału w głowę NPC-a (z bliska). W grze pojawią się też sceny seksu i narkotyki. No i przekleństwa, ale w porównaniu z powyższymi to już chyba nic wielkiego.

Premiera Deathloop planowana jest na 14 września. Wtedy tytuł trafi na PC i PS5. W grze trafimy na tajemniczą wyspę Blackreef, gdzie naszym zadaniem będzie powtarzanie tego samego dnia. Szansą na zwycięstwo ma być przerwanie pętli, co uczynimy, gromadząc niezbędne informacje i zabijając osiem osób przed końcem dnia. Jeśli tego nie zrobimy, rozpoczniemy rozgrywkę od nowa.