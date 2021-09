Kojima straszy graczy pod prysznicem. Upiorny easter egg w Death Stranding Director’s Cut

Gracze Death Stranding Director’s Cut zlokalizowali bardzo niepokojącą ciekawostkę. W grze można natknąć się na straszącego pod prysznicem upiora.

Easter egg to krótka scenka, która uruchamia się w kwaterze Sama. To najpewniej jedna z uruchamianych losowo scen, na które gracze nie mają wpływu. Jeśli chcecie ją wywołać, musicie liczyć na łut szczęścia.

Co ciekawe, niektórzy gracze spekulują, że powyższa ciekawostka to nawiązanie do postaci Lisy z P. T. czyli interaktywnego teasera anulowanego Silent Hills. Według mnie jest to mocno naciągana teoria. Zauważmy, że strasząca graczy maszkara ma na sobie okulary. Jej twarz nie przypomina również Lisy. Jedyne możliwe nawiązanie do straszącej graczy w P. T. postaci to to, jak animowany jest stwór nawiedzający prysznic Sama.

Nie oznacza to jednak, że easter egg jest nic nieznaczącym żartem. Kojima od wielu, wielu miesięcy wspomina, że bardzo chce stworzyć horror. Kto wie, może powyższe straszydło to nawiązanie do następnego kroku studia słynnego reżysra? Przekonamy się wtedy, kiedy deweloper zapowie swoją kolejną grę.